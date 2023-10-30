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اشتباكات عنيفة ومتصاعدة بشكل كبير غرب بيت لاهيا وانفجارات هائلة ومصادر محلية تتحدث عن قتال شرس
استوديو القاهرة

السيسي لبايدن.. مصر لن تسمح بتهجير فلسطينيي غزة لأراضيها

أخبار العالم العربي

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اجتياح بري كامل، اجتياح بري، اجتياح جزئي أو متدحرج… تعددت الأسماء ولكن هو المزيد من القتل للمدنيين الفلسطينيين والذي تدخل فيه هذه المرة حسابات الخسائر لإسرائيل

وسط غضب شعبي يتزايد في العواصم العربية والغربية وصيحات أممية كان آخرها ما جاء في زيارة المدعي العام للجنائية الدولية لمعبر رفح، فهل تتحول هذه الأصوات لضغوط على إسرائيل أم أن عدد الضحايا الذي تجاوز عددهم الثمانية آلاف لايزال غير كاف..

ضيف استوديو القاهرة الكاتب والمحلل السياسي مصطفى السعيد.

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