المستشار الألماني السابق: بيربوك أخطأت في موقفها تجاه روسيا وبوتين

قال المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالين بيربوك أخطأت في موقفها تجاه روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا له، يجب على وزير الخارجية كبح المشاعر عندما يتعلق الأمر بروسيا ورئيسها، لأن مصلحة برلين تكمن بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع موسكو، بحسب ما ذكرت صحيفة "برلينر تسايتونج"،.

وأضاف: "روسيا لا تزال روسيا، بغض النظر عمن يحكمها وكيف، إذا تم اختزال السياسة إلى عواطف مجردة، كما في حالة بيربوك، فهذا خطأ كبير".

في وقت سابق، أكد المستشار السابق صداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه لن يتظاهر بعكس ذلك، على الرغم من الانتقادات.

المصدر: برلينر تسايتونج