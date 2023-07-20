بيربوك تدّعي أن 32 مليون طن من الحبوب محجوزة في أوكرانيا

ادعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن 32 مليون طن من الحبوب "المهمة جدا للعالم في الأشهر الأخيرة" محجوزة في أوكرانيا، بعد إعلان روسيا تعليق اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب.

جاء ذلك في تصريحات بيربوك قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس، تعليقا على وقف روسيا العمل بصفقة الحبوب.

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لن يفي بأي التزامات أو اتفاقيات في صفقة الحبوب، بعد أن ظلت روسيا تأمل أن تلتزم الأطراف بشكل كامل بالمعايير والشروط المتفق عليها، لكن شيئا من ذلك لم يحدث.

وأكد أنه بموجب صفقة الحبوب، فإن معظم الحبوب الأوكرانية ذهبت خلافا للاتفاقية إلى دول الاتحاد الأوروبي، فيما تتلقى أوكرانيا الأرباح من من بيعها، بينما لا تصل أي من هذه الشحنات إلى الدول الإفريقية، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه ومنذ بداية الصفقة تم نقل 32.8 مليون طن حصل منها الاتحاد الأوروبي على 12.37 مليون طن، ودول آسيا على 10.93 مليون طن، فيما حصل الشرق الأوسط على 5.14 مليون طن، ومنطقة شمال إفريقيا على 3.24 مليون فقط فيما كان نصيب منطقة إفريقيا الاستوائية 0.78 مليون طن وأوروبا الشرقية 0.36 مليون طن.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا، ما اضطر موسكو أخيرا لتعليق العمل بالاتفاق.

المصدر: نوفوستي