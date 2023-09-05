استئناف الرحلات الجوية المباشرة من سوتشي إلى الغردقة وشرم الشيخ

أعلنت الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، أنها ستستأنف الرحلات الجوية من مدينة سوتشي إلى الغردقة وشرم الشيخ المصريتين بدءًا من 2 أكتوبر المقبل.

وسيتم تسيير الرحلات إلى شرم الشيخ أربع مرات في الأسبوع - أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت. وستكون المغادرة من سوتشي الساعة 17:00 الوصول الساعة 20:35، ورحلات العودة في الساعة 22:10.

وسيكون من الممكن الطيران من سوتشي إلى الغردقة ثلاث مرات في الأسبوع - أيام الثلاثاء والخميس الساعة 12:00 ظهرا، ويوم الأحد الساعة 14:00 ظهرا، ورحلات العودة من الغردقة إلى سوتشي في الساعة 17:00 يوم الخميس، الساعة 17:10 يوم الثلاثاء والساعة 18:40 يوم الأحد.

وأشارت شركة الطيران الروسية، إلى أن الغردقة وشرم الشيخ تعتبران من وجهات طيران الشهيرة بين السياح الروس، وذكرت الشركة أن الرحلات الجوية من سوتشي إلى أرمينيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا استؤنفت في أغسطس الماضي.

المصدر: وكالات