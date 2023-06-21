بوتين يتلقى هدية غير متوقعة في حفل تخريج دفعة جديدة من عسكريي الكليات والأكاديميات العسكرية الروسية

شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في حفل تخريج فوج جديد من العسكريين الروس الشباب من الكليات والأكاديميات العسكرية الروسية.

وظهر بوتين بين خريجي الكليات العسكرية الروسية، وهو يحييهم ويتحدث معهم، ليفاجئه أحد الخريجين بهدية تذكارية رمزية وهي ساعة مخصصة للطيارين.

وقال العسكري لدى تقديمه الهدية: سيادة الرئيس أتسمح لي أن أقدم هدية لحضرتكم؟

بوتين: تفضل

العسكري: هذه ساعة مخصصة للطيارين مع عداد للثواني.

الرئيس: أنا لا ألبس ساعة.

العسكري: هذه واحدة.

المصدر: نوفوستي