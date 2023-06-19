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روسيا تدرس احتمال العودة إلى نظام التوقيت الصيفي والشتوي

أخبار روسيا

روسيا تدرس احتمال العودة إلى نظام التوقيت الصيفي والشتوي
VK.ru
صورة أرشيفية
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تدرس روسيا العودة إلى نظام التوقيت السابق حيث كان يتم كل عام الانتقال من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي.

وأفاد النائب في مجلس الدوما من الحزب الشيوعي ميخائيل ماتفييف في حسابه على قناة "تليغرام" أن مشروعا بهذا الخصوص سيحال إلى المجلس في 21 يونيو الجاري. 

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جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الحكومة الروسية بدأت في مناقشة إمكانية العودة إلى "التوقيت الصيفي" في البلاد. وقدّم الخبراء في الحكومة تقرير يتضمن ثلاث حجج رئيسية لصالح هذه المبادرة.

 وجاء في التقرير أن "توقيت الشتاء" الساري مفعوله في الوقت الراهن في روسيا هو الخيار الأكثر سوءا، وحسب الخبراء، ففي المدن الكبرى يزداد عدد المواطنين من نوع  "البوم"، أي الذين ينامون قليلا بالليل وينخفض عدد "القبرات"، أي الذين يستيقظون باكرا.

ومع رفض الانتقال إلى التوقيت الصيفي، يفقد المواطنون حوالي 200 ساعة من أشعة الشمس في السنة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

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