الذكرى الـ60 لقيام رائدة الفضاء السوفيتية فالينتينا تيريشكوفا بأول رحلة فضائية نسائية في العالم

تحققت منذ 60 عاما في 16 يونيو عام 1963 أول رحلة فضائية في العالم لرائدة الفضاء السوفيتية فالينتينا تيريشكوفا.

وقامت تيريشكوفا بتلك الرحلة الفضائية على متن مركبة "فوستوك – 6" المأهولة، وأصبحت بذلك الرائدة السوفيتية السادسة. وصاحبت مركبتها الفضائية " فوستوك – 6" في مدار الأرض مركبة " فوستوك – 5" المأهولة التي قادها رائد الفضاء فاليري بيكوفسكي.

ولدت فالينتينا تيريشكوفا رائدة الفضاء الأولى في العالم وبطلة الاتحاد السوفيتي يوم 6 مارس عام 1937 في أسرة فلاح بقرية واقعة في مقاطعة ياروسلافل الروسية. وتنحدر عائلتها الى فلاحين هاجروا الى روسيا من بيلاروس. وكانت فالينتينا في طفولتها تتكلم اللغة البيلوروسية.

والدها هو سائق جرار زراعي لقي حتفه عام 1939 في الحرب السوفيتية الفنلندية، والدتها كانت عاملة في معمل الغزل والنسيج.

وفي عام 1954 بدأت فالينتينا تعمل في معمل إطارات السيارات بمدينة ياروسلافل، وهي لم تتخرج بعد من المدرسة الثانوية، وذلك لتساعد عائلتها ماديا. والتحقت في الوقت ذاته بمدرسة العمال المسائية وانتسبت أيضا إلى نادي الطيران المحلي حيث أجرت 90 قفزة مظلية. وفي الفترة ما بين عامي 1955 و1960 استمرت فالينتينا تيريشكوفا في عملها وتابعت دراستها في معهد الصناعة الخفيفة بدورته المسائية.

بعد تحقيق أول التحليقات الفضائية الناجحة لرواد الفضاء السوفيت الأوائل خطر ببال كبير المصممين الفضائيين السوفيت سيرغي كوروليوف أن يطلق الى الفضاء امرأة. وفي مطلع عام 1962 بدأ البحث عن مرشحات للقيام بهذه البعثة الفضائية. وافترض ان تتصف المرشحة لرائدة فضاء بالمواصفات الآتية: لا يتجاوز سنها 30 عاما، ولا يزيد طول قامتها عن 170 سنتيمترا، ووزنها عن 70 كيلوغراما.

وتم انتقاء 5 مرشحات من مجموع المئات. وبعد انضمام فالينتينا تيريشكوفا الى فريق رواد الفضاء تم انتسابها الى الجيش السوفيتي برتبة مجندة. وبدأ إعداد تيريشكوفا في فريق رواد الفضاء اعتبارا من 12 مارس عام 1961 . وفي 29 نوفمبر عام 1962 انتهى تدريبها في دورة فريق رواد الفضاء حيث اجتازت امتحانات التخريج بنجاح.

وخضعت فالينتينا تيريشكوفا خلال دراستها في فريق رواد الفضاء لاختبارات مختلفة، وبينها اختبار الصمود أمام عوامل التحليق الفضائي والتواجد في حجرة حرارية بلغت درجة الحراة فيها 70 درجة مئوية، والتواجد في حجرة عازلة للصوت تقضي فيها المرشحة فترة 10 ايام.

أما التدريبات الخاصة بتحمل حالة انعدام الوزن فكانت تجرى باستخدام طائرة "ميغ – 15" قامت بحركات بهلوانية تهدف الى خلق حالة انعدام الوزن داخل الطائرة لمدة 40 ثانية. وكانت تتكرر مثل هذه التجارب 4 مرات خلال تحليق الطائرة. وكان يجب على المرشحة خلال هذه التجربة كتابة اسمها والقيام بمحاولة لتناول الطعام وإجراء مكالمة هاتفية. وتم التركيز الخاص على القفز المظلي، علما أن رائد الفضاء كان ينزل بالمظلة قبل هبوط المركبة الفضائية على الارض.

كان من المفترض أولا ان يطلق الى الفضاء طاقمان نسائيان في وقت واحد. لكن استغني عن هذا المشروع في مارس عام 1963 واضطر المسؤولون عن البرنامج الفضائي الى اختيار امرأة واحدة من اصل 5 مرشحات. ولدى اختيار فالينتينا تيريشكوفا أول مرشحة لتحقيق تحليق فضائي أخذ في الاعتبار بعض الجوانب السياسية الى جانب نجاحها في الاختبارات، علما أن سيرة حياتها كانت مثالية لكي تصبح رمزا سوفيتيا جديدا، لأنها تنتمي الى عائلة العمال أولا، وثانيا والدها بطل استشهد في الحرب السوفيتية الفنلندية عندما بلغت الثالثة من عمرها. وعندما سئلت فالينتينا تيريشكوفا بعد انتهاء تحليقها الفضائي الناجح عما يمكن ان تطلبه من الحكومة تكريما لخدمتها قالت إنها تطلب إيجاد المكان الذي استشهد فيه والدها. والجدير بالذكر ان فالينتينا تيريشكوفا كانت أصغر سنا بعشر سنوات من غوردن كوبر أصغر رائدات الفضاء الأمريكيات.

قامت فالينتينا تيريشكوفا بتحليقها الفضائي الأول في المركبة الفضائية " فوستوك- 6" في 16 يونيو/حزيران عام 1963. واستغرق التحليق ما يقارب 3 أيام . وفي الوقت ذاته كان رائد الفضاء الآخر فاليري بيكوفسكي يقود مركبة الفضاء الأخرى "فوستوك- 5".

وأبلغت فالينتينا تيريشكوفا اهلها قبل ان تنطلق الى الفضاء أنها ستشارك في مباراة للمظليين. وعرف أهلها لأول مرة عن تحليقها الى الفضاء الخارجي من أنباء الاذاعة السوفيتية. وكانت إشارة النداء التي استخدمتها فالينتينا تيريشكوفا في الفضاء" نورس". وكانت آخر جملة نطقتها قبل مغادرتها الأرض "أيتها السماء .. اخلعي قبعتك !".

واكتشف بعد إطلاق المركبة الى الفضاء خطأ في برنامجها الأوتوماتيكي حيث بدأت المركبة " فوستوك- 6" تبتعد عن الأرض كلما تقوم بدورة حولها بدل أن تقترب منها. فتم تصحيح الخطأ مباشرة في المدار حول الأرض.

وعلى الرغم من الغثيان والحالة الصحية المزعجة تمكنت فالينتينا تيريشكوفا من تحمل 48 دورة حول الأرض. وقضت ما يزيد عن 3 أيام في الفضاء الخارجي وقامت بتعبئة سجل السفينة وتصوير أفق الأرض التي استخدمت لاحقا عند اكتشاف طبقات الايروزول الجوي.

في الفترة ما بين 5 ابريل عام 1969 و28 أبريل عام 1997 شغلت فالينتينا تيريشكوفا منصب رائدة الفضاء المدربة في فريق رواد الفضاء.

واعتبارا من عام 1997 شغلت منصب كبيرة العلماء في مركز إعداد رواد الفضاء.

كما أنها شغلت مناصب أخرى في فترات مختلفة من بينها:

أعوام 1966 – 1989 نائبة في مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد السوفيتي،

أعوام 1968 – 1987 رئيسة لجنة النساء السوفيت،

1974 – 1989 عضو رئاسة مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد السوفيتي،

1987 – 1992 رئيسة إدارة اتحاد جمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الاجنبية،

1989 – 1991 نائبة الشعب للاتحاد السوفيتي،

عام 1992 إرئيسة ادارة الرابطة الروسية للتعاون الدولي،

1992 – 1995 نائبة رئيس الوكالة الروسية للتعاون الدولي والتنمية،

1994 – 2004 رئيسة الوكالة الروسية للتعاون الدولي والتنمية

عام 2008 نائبة في مجلس الدوما المحلي في مقاطعة ياروسلافل وممثلة حزب "روسيا الموحدة" فيه.

وتم انتخابها عام 2011 نائبة في مجلس الدوما الروسي.

المصدر: RT