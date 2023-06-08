اعتقال مظلي أمريكي سابق بتهمة تجارة المخدرات وممارسة الابتزاز في موسكو (فيديو)

اعتقلت أجهزة الأمن الروسية في العاصمة موسكو، الموسيقي والمنتج الأمريكي ترافيس ليك، للاشتباه في ضلوعه بتجارة المخدرات وابتزاز فتيات واجبارهن على توزيع الممنوعات.

وظهر ليك في تسجيل فيديو، يظهر مداهمة شقته، ومن ثم التحقيق معه وهو معتقل.

وبحسب قناة "رين تي في" الروسية، فإن أجهزة الأمن اشتبهت في ضلوع الفنان البالغ من العمر 51 عاما بتهريب المخدرات. وفقا لهم، يجبر ليك الفتيات من روسيا على نقل المخدرات وتركها في مخابئ بمساعدة الابتزاز.

وأفادت وسائل الإعلام في 6 يونيو، بأن الشرطة داهمت شقة الموسيقي في شارع زابوروجسكايا. وخلال المداهمة، تم العثور على "موازين وأكياس بسحاب وشريط كهربائي بالإضافة إلى مواد مجهولة المصدر".

وتم إرسال المواد التي تم العثور عليها للفحص، وبدأت وزارة الداخلية في اجراءات التحقيق مع ليك، بعض القبض عليه.

وانتقل ترافيس ليك، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، إلى روسيا بعد عام 2014. وقام بدور منتج لمجموعات "Louna" و"Cockroaches!" و"سلوت". وقبل ذلك، خدم في سلاح المظلات الأمريكي وقاتل في العراق.

المصدر: رين تي في