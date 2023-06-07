تونس.. إحباط تهريب 22 ألف قرص مخدر وعملة صعبة بمعبر راس جدير الحدودي مع ليبيا

تمكنت الديوانة التونسية بمعبر راس جدير الحدودي مع ليبيا، صباح الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 22 ألف قرص مخدر من نوع "إيريكا" تم إخفاؤها داخل سيارة عند الدخول إلى تونس.

كما تمكن أعوان الديوانة بالمعبر الحدودي من مصادرة مبلغ مالي بالعملة الصعبة يعادل 300 ألف دينار تونسي (حوالي 100 ألف دولار) على متن سيارة تونسية متجهة نحو ليبيا.

وقال مصدر في تصريح لـ"شمس أف أم" إنه تم تحرير محضر حجز في الغرض.

وأضاف أن النيابة العمومية بمدنين أذنت للمصالح الأمنية المختصة بمواصلة التحريات وإتمام بقية الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

المصدر: "شمس أف أم"