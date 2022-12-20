كانت تتلقى شكاوى في الليل.. 105 سنوات على تأسيس المخابرات السوفيتية

تأسس أول جهاز للأمن في الجمهورية السوفيتية الفتية في 20 ديسمبر عام 1917، وأطلق عليه اسم "اللجنة الاستثنائية لعموم روسيا" أو وفقا للحروف الأولى "ف تش ك".

وباشرت اللجنة الاستثنائية لعموم روسيا لمكافحة الثورة المضادة والتخريب، العمل فورا في ضمان أمن البلاد.

ونشرت الصحف السوفيتية خبر تشكيل "اللجنة "، وأشارت إلى عنوان موقعها ودعت المواطنين إلى القدوم إلى العنوان المذكور في أي وقت من النهار أو الليل لتقديم شكاويهم والوشاية بشأن المضاربين والمخربين والمعارضين للثورة.

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ويشار إلى أن جهاز الأمن السوفيتي الجديد، لم يعتمد بتاتا على خدمات العناصر السابقة العاملة في شرطة ومخابرات النظام القيصري، ولذلك افتقد رجال المخابرات السوفيتية الجديدة للخبرة النظرية والميدانية واضطروا للتعلم من أخطائهم.

وعلى مدى عدة عقود تطورت المخابرات السوفيتية وتبدلت تسمياتها، وكانت تسمية "كي جي بي" (لجنة أمن الدولة) الأشهر بينها. وفي الوقت الراهن تعرف هذه المؤسسة باسم "جهاز الأمن الفيدرالي".

المصدر: إزفيستيا