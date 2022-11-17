الأمن الفيدرالي الروسي يقرّ قائمة بمعلومات عسكرية يحظر إفشاؤها

أقر الأمن الفيدرالي الروسي قائمة بالأنشطة التقنية العسكرية الهامة للحفاظ على أمن روسيا، وتبنّى جملة من الإجراءات تمنع تسرب المعلومات عن هذه النشاطات، وحصول العدو المفترض عليها.

وتشمل القائمة جميع المعلومات حول الوضع العسكري والسياسي والاستراتيجي في البلاد، وخطط وتدابير الدفاع المدني، وأهداف القوات والهيئات العسكرية الروسية.

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كما شملت القائمة البيانات حول التسليح، والنقل، وطرق النقل، وقوام الجيش الروسي، والحرس الوطني، ووزارة الطوارئ، وجهاز الاستخبارات الخارجية، وهيئة الأمن الفدرالي، ووكالات أمن الدولة، ومكاتب المدعي العسكري، ووكالات التحقيق العسكرية التابعة للجنة التحقيق الروسية، وإدارة الرئاسة الروسية، والمعلومات حول التجهيزات العملياتية على أراضي روسيا لأغراض دفاعية.

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن القائمة المعلومات عن خدمة العلم في الجيش الروسي وتطوير القوات والتشكيلات والهيئات العسكرية، وتعبئة القوات والتشكيلات والهيئات العسكرية وتدريبها، ومواقع الأسلحة والذخائر؛ وأي معلومات حول الدعم المادي والتقني والمالي للقوات والتشكيلات والهيئات العسكرية، واحترام سيادة القانون والمناخ المعنوي والنفسي في الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي