كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي معلومات مفصلة عن الشركة المتورطة في الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وتظهر البيانات أنها سجلت في يناير الماضي.

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وفي التفاصيل، أظهرت بيانات سجل الدولة الموحد للشركات والمؤسسات في أوكرانيا أن شركة "ترانسلوغيستك" التي تظهر في قضية الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وهي بحسب الأمن الفدرالي الروسي، متورطة في نقل المتفجرات من أوكرانيا إلى بلغاريا، قد سجلت من قبل رسلان كورول، وهو أحد سكان محافظة زاكارباتيا، قبل شهر من بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة.

وتظهر البيانات الرسمية أن شركة "ترانسلوغيستك" قد سجلت في 25 يناير، والنشاط الرئيس لها يتمثل في "الأنشطة المساعدة الأخرى في مجال النقل"، والأنشطة الإضافية هي الشحن بواسطة السكك الحديدية ووسائل النقل البري والبحري، فضلا عن تجارة الجملة في الحبوب والبذور والأعلاف الحيوانية. أما رسلان كورول، بحسب سجل الدولة الموحد للشركات والمؤسسات في أوكرانيا، فهو مسجل في مدينة بيريغوف، بمحافظة زاكارباتيا، شارع استفان سيشيني، منزل 7، شقة 7.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسيقد أفاد يوم الأربعاء بأن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم هو مديرية الاستخبارات الرئيسة في بوزارة الدفاع في أوكرانيا ورئيسها كيريل بودانوف وموظفيها ووكلاؤها. وشارك مواطنو أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا في نقل البضائع. وجرى اعتقال خمسة مواطنين من روسيا وثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا شاركوا في التحضير للجريمة.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي، أن العبوة المتفجرة تم تمويهها بواسطة لفائف من مادة البولي إيثيلين المستخدمة في البناء على 22 منصة بوزن إجمالي يبلغ حوالي 22.8 ألف طن، وفي أوائل أغسطس تم إرسالها من ميناء أوديسا إلى منطقة روس البلغارية بموجب عقد بين شركتي ترانسلوغيستيك (كييف) وبالتكس كابيتال (روس).

ومن بين المشاركين في شحن البضائع من بلغاريا إلى ميناء بوتي في جورجيا، ثم إلى أرمينيا، حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنا أوكرانيا يدعى ميخائيل تسيوركالو. وهو أيضا من سكان زاكارباتيا، ومسجل على العنوان: قرية ميناي في منطقة أوجغورود، شارع بناة النقل، 28.

المصدر: نوفوستي