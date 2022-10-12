الأمن الروسي ينشر صورة بالأشعة السينية للشحنة المتفجرة التي استخدمت في تفجير جسر القرم

نشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي صورة للمتفجرات التي استخدمت في الهجوم على جسر القرم، كما ظهرت في الأشعة السينية لدى التفتيش.

وذكر الأمن الروسي في بيان له اليوم الأربعاء أنه تم تمويه العبوة الناسفة على شكل لفائف باستخدام فيلم بولي إثيليي على 22 منصة نقالة يبلغ وزنها الإجمالي 22770 كغم.

ونقلت هذه الشحنة عبر أراضي عدة دول قبل أن تصل إلى روسيا من جورجيا بشاحنة مسجلة في تلك الدولة. وتم تفجير العبوة الناسفة وهي على متن شاحنة أخرى أثناء مرورها بجسر القرم فجر السبت الماضي.

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وقال الأمن الروسي إن الهجوم الإرهابي دبرته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ورئيسها كيريل بودانوف شخصيا، مضيفا أنه تم توقيف 5 مواطنين روس و3 من مواطني أوكرانيا وأرمينيا متورطين في التحضير للهجوم.

المصدر: RT