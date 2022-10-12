الأمن الروسي ينشر فيديو لعملية تفتيش الشاحنة التي استهدفت جسر القرم قبل تفجيرها

نشرت أجهزة الأمن الروسية فيديو للشاحنة التي انفجرت على جسر القرم، وأوضح أن من قام بتفتيشها أحد عناصر المخابرات التابعة للجيش الأوكراني، الذي انتحل صفة مفتش أمني.

كذلك أوضحت أجهزة الأمن أن المتهم استخدم رقم هاتف افتراضي تم شراؤه من على شبكة الإنترنت، وأطلق على نفسه اسم "إيفان إيفانوفيتش".

وكجزء من القضية الجنائية بشأن تفجير جسر القرم، تم اعتقال 5 مواطنين من روسيا و3 مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا، شاركوا جميعا في الإعداد للجريمة.

المصدر: RT