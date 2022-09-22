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الكرملين: لا تغيير لوضع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد إعلان التعبئة الجزئية

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الكرملين: لا تغيير لوضع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد إعلان التعبئة الجزئية
ria.ru
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صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن وضع العملية العسكرية الخاصة بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا لم يتغير.

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وقال بيسكوف في معرض إجابته على سؤال عما إذا كانت التعبئة الجزئية تعني أن العملية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تسمى الآن حربا: "لا، هذه عملية عسكرية خاصة".

ولفت بيسكوف إلى أن الحكومة ستعد وثيقة عمن يحق له الحصول على تأجيل من التعبئة الجزئية، مشددا على أن وضع العمليات العسكرية لم يتغير.

يشار إلى أن تعبئة جزئية للاحتياط أعلنت في روسيا بمرسوم رئاسي في 21 سبتمبر.

وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سيجري استدعاء ما مجموعه 300 ألف جندي احتياطي، وهو لا يزيد إلا قليلا عن 1% من إجمالي موارد التعبئة في الاتحاد الروسي.

المصدر: نوفوستي

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