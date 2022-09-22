ميدفيديف: جميع الأسلحة بما في ذلك النووية ستستخدم لحماية الأراضي الروسية

أعلن دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن روسيا ستستخدم جميع الأسلحة بما في ذلك النووية لحماية أراضيها، وأنها ستعزز بشكل كبير دونباس والأراضي الأخرى التي ستنضم إليها.

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وعلى حسابه في موقع "تلغرام"، كتب مدفيديف قائلا إن دونباس والأراضي الأخرى بعد الاستفتاءات والانضمام إلى روسيا سيتم تعزيزها بشكل ملحوظ من قبل القوات المسلحة للاتحاد الروسي، ولحمايتها، يمكن استخدام ليس فقط قدرات التعبئة، ولكن أيضا أي أسلحة روسية، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية.

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بهذا الشأن يقول: "روسيا أعلنت أنها لمثل هذه الحماية يمكنها استخدام ليس فقط قدرات التعبئة، ولكن أيضا أي أسلحة روسية، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية والأسلحة القائمة على قواعد جديدة".

يشار إلى ان الاستفتاءات الخاصة بالانضمام إلى روسيا ستعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وزابوروجي وخيرسون.

المصدر: نوفوستي