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وزيرا خارجية روسيا ومصر يبحثان قضية تصدير الحبوب

أخبار روسيا

وزيرا خارجية روسيا ومصر يبحثان قضية تصدير الحبوب
Gettyimages.ru
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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره المصري سامح شكري ، الأربعاء ، تنفيذ اتفاقيات اسطنبول بشأن صادرات الحبوب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية عقب الاجتماع أنه تم بحث "قضايا ضمان الأمن الغذائي في سياق تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في يوليو 2022 في اسطنبول بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية ووصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية دون عوائق إلى السوق العالمية". 

وأوضح أن الوزيران ناقشا أيضا آفاق توسيع الشراكات التجارية في الصناعة والطاقة والزراعة والسياحة.

وشددت وزارة الخارجية الروسية في بيانها على أهمية دور اللجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في حل هذه المشكلة.

كما استعرض لافروف وشكري التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الروسية الضخمة في مصر، وعلى رأسها محطة للطاقة النووية في الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس.

المصدر: تاس

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