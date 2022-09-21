رئيس الإدارة المدنية والعسكرية: سكان خاركيف سيتمكنون قريبا من التصويت من أجل إعادة الوحدة مع روسيا

قال رئيس الإدارة المدنية والعسكرية لخاركيف، فيتالي غانتشيف، إنه على يقين من أن سكان خاركيف سيتمكنون قريبا من التصويت من أجل إعادة الوحدة مع روسيا.

وقال عبر "تلغرام" أنه سيتم تحرير أرض منطقة خاركيف من النازيين الأوكرانيين.

ووجه نداء لقيادة وسكان منطقتي لوغانسك ودونيتسك وزابوروجي وخيرسون فيما يتعلق بالاستفتاء، وقال" لا أشك لدقيقة في نتائج الاستفتاء".

وبتاريخ الـ 19 من سبتمبر تقدمت المجالس الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بمناشدة إلى رؤساء الجمهوريتين دينيس بوشلين وليونيد باشنيك بالإسراع بالموافقة بإجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية. وقد وافق الرؤساء على هذا الطلب في اليوم التالي وتقرر إجراء الاستفتاء في الفترة ما بين 23 – 27 سبتمبر الجاري.

كما وأعلنت إدارتا كل من خيرسون وزابوروجيه عن وضع خطة لإجراء الاستفتاء في ذات الوقت مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة التاريخية لأراضيهم ومواطنيهم في ظل الاضطهاد والإرهاب الذي يتعرضون له من قبل القوميين الأوكرانيين وحلفائهم من الناتو.

المصدر: RT





