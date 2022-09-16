الدفاع الروسية: إصابة 9 مراكز قيادة ووقوع 400 فرد عسكري أوكراني بين قتيل وجريح

نشرت وزارة الدفاع الروسية تقريرها اليومي عن التقدم المحرز في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، عن يوم الجمعة، 16 سبتمبر 2022.

وجاء في التقرير الذي تلاه المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاص، حيث تمكنت من إصابة 9 مراكز قيادة في مناطق قرى "سيفيرسك" و"فيرخنيكامينسكويه" و"زفانوفكا" و"بافلوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"غوليايبوليه" و"بولتافكا" بمنطقة زابوروجيه، و"موراخوفكا" و"أولينوفكا" و"أوكراينكا" بمنطقة نيكولاييف، وكذلك 65 وحدة مدفعية ومناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 234 منطقة.

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وقد قصفت القوات الجوية الفضائية الروسية بضربات عالية الدقة نقاط انتشار لواء المشاة الميكانيكي رقم 28 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من مدينة نيكولاييف.

وفي منطقة قرية "أوتشاكوف" بمنطقة نيكولاييف، تم تدمير المقر الرئيسي وقاعدة التدريب لمركز منفصل للعمليات الخاصة "الجنوبية" للقوات المسلحة الأوكرانية، علاوة على استهداف نقاط الانتشار المؤقت للواء الآلي رقم 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قريتي "دفوريتشنايا" و"كوبيانسك"، وكذلك التشكيل القومي المتطرف "كراكن" في مدينة خاركوف.

كما تعرضت مواقع لواء الهجوم رقم 80 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف بضربة عالية الدقة بالقرب من قرية "سيفيرسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقد بلغت خسائر العدو أكثر من 400 جندي بين قتيل وجريح، وأكثر من 20 وحدة من المركبات المدرعة والسيارات، كما تم تدمير أكثر من 3 آلاف ذخيرة صاروخية لمدافع من عيارات مختلفة.

كذلك فقد أصابت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية للقوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية 9 مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى "سيفيرسك" و"فيرخنيكامينسكويه" و"زفانوفكا" و"بافلوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"غوليايبوليه" و"بولتافكا" بمنطقة زابوروجيه، و"موراخوفكا" و"أولينوفكا" و"أوكراينكا" بمنطقة نيكولاييف، وكذلك 65 وحدة مدفعية ومناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 234 منطقة.

كذلك تم تدمير 8 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالقرب من مدينة نيكولاييف وقرى "بتروفسكويه" و"بيرفومايسكويه" و"كوراخوفو" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"أوميلنيك" و"فيسيليانكا" بمنطقة زابوروجيه.

وقد تم تدمير صاروخ "Osa-AKM" المضاد للطائرات بالقرب من مدينة سوليدار.

كذلك أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 5 طائرات مسيرة في مناطق قرى "أفدييفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"تومارينو" و"ستيبوفوي" بمنطقة خيرسون.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تدمير 53 قذيقة من راجمات "هيمارس" و"أولخا" في مناطق قرى "أفدوتينو" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"غولايا بريستان" و"نوفايا كاخوفكا" و"أنطونوفكا" و"فيسيولويه" بمنطقة خيرسون، وقرية "ميرنويه" بمنطقة زابوروجيه.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

293 طائرة

155 مروحية

1965 طائرة بدون طيار

375 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

4940 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

837 راجمة صواريخ متعددة

3392 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

5616 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية