روسيا.. سنرد بالشكل المناسب على قيود التأشيرة الأوروبية

صرح غريغوري كاراسين رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي بأن موسكو لديها الرد المناسب على قيود تأشيرات السفر المحتمل فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي ضد المواطنين الروس.

وأوضح كارسين عبر قناة روسيا 24 أن بحث موضوع منح الفيزا الأوروبية لأشخاص معينين وحرمان آخرين منها يهدف إلى تعزيز عزل روسيا دوليا حسبهم، وزعزعة الرأي العام وإثارة الانقسامات في الرأي العام الروسي.

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وأضاف أن بحث هكذا أمور على مستوى وزراء الخارجية الأوروبيين يعكس صورة التخبط السياسي الذي تعاني منه أوروبا.

وتجري في براغ مباحثات بين وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الأوروبي حول أبعاد فرض قيود على تأشيرات دخول الروس الاتحاد الأوروبي.

وحسب مصادر مجرية، لم يتم بعد التوصل إلى توافق بين وزراء الخارجية الأوروبيين في براغ حول قيود التأشيرة للروس.

المصدر: وكالات