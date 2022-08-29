بوريل: حظر التأشيرات على الروس ليس فكرة جيدة ولن تحظى بإجماع الاتحاد الأوروبي

صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بأن فرض حظر كامل على إصدار تأشيرات شنغن للروس لن يحصل على إجماع الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل في حديث لشبكة التلفزيون والإذاعة النمساوية ORF مساء الأحد: "من وجهة نظري، فإن فرض حظر كامل (على التأشيرات) لجميع الروس لأي سبب من الأسباب ليس فكرة جيدة. لا أعتقد أن قطع العلاقات مع السكان المدنيين في روسيا سيجدي نفعا".

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وأضاف: "لا أعتقد أن هذه الفكرة ستحصل على دعم بالإجماع (في الاتحاد الأوروبي)".

في الوقت نفسه، أكد بوريل ضرورة اعتماد نهج أكثر انتقائية في إصدار التأشيرات، وأشار إلى أنه يجب "إعادة النظر في طريقة منح التأشيرات لبعض الروس"، وعدم منحها لـ"لأوليغارشية" على وجه الخصوص.

وأعرب بوريل عن ثقته في أن يتوصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى "حل متزن" لهذه القضية خلال اجتماع يعقدونه في براع غدا الثلاثاء لبحث موقف موحد من مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.

المصدر: "تاس"