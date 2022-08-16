مفوضة حقوق الإنسان: إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي أمام الروس سيكون انتهاكا فظا

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، أن إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي أمام المواطنين الروس سيكون انتهاكا فظا لمبدأ حرية التنقل.

وقالت موسكالكوفا في بيان لها، نشر على "تلغرام" يوم الثلاثاء، إنه "خلال الأيام الأخيرة تطلق في الغرب دعوات لمنع المواطنين الروس من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

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وأضافت أن "مثل هذه المظاهر للتعصب القومي والتمييز تنتهك بشكل فظ مبدأ حرية التنقل الأساسي، المثبت في الوثائق القانونية الدولية الشاملة والإقليمية".

وأشارت إلى "غياب الوحدة في العائلة الأوروبية" بشأن هذه القضية، مضيفة أن هناك أصواتا في البرلمان الأوروبي "تبعث على الأمل بأن القانون الدولي وحقوق الإنسان ليست كلاما فارغا بالنسبة للسلطات الأوروبية".

المصدر: تاس