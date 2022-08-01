وفاة آخر رئيس لـ "الكي جي بي" الذي كشف للأمريكيين عن مخطط التنصت على سفارتهم

توفي الرئيس السابق لجهاز المخابرات السوفيتية "كي جي بي"، فاديم باكتين، عن عمر يناهز 85 عاما.

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جاء ذلك نقلا عن وكالة "نوفوستي" الروسية، ولم تذكر أي تفاصيل عن الوفاة، وقد ولد فاديم باكتين في 6 نوفمبر من عام 1937، بمدينة كيسيليفسك بمنطقة نوفوسيبيرسك، وتخرج من معهد الهندسة المدنية بنوفوسيبيرسك وعمل بصناعة البناء حتى تحول إلى العمل الحزبي عام 1973، وكان السكرتير الأول لمنطقة كيروف، ثم رئيسا للجنة مدينة كيميروفو الإقليمية التابعة للحزب الشيوعي السوفيتي، ثم أصبح عضوا في اللجنة المركزية للحزب، وفي عام 1988 عين وزيرا للداخلية. في عام 1991 ترشح لرئاسة جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، وحصل على المركز الأخير من بين 6 مرشحين.

بعد انقلاب أغسطس من عام 1991، ترأس جهاز المخابرات السوفيتية "كي جي بي"، وفي هذا المنصب اشتهر باكتين بواقعة أنه، وبناء على موافقة رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك، ميخائيل غورباتشوف، قام بتسليم المخطط الأصلي للتنصت على المبنى الجديد لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بموسكو، كدليل على حسن النوايا.

المصدر: نوفوستي