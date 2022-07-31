وسائل إعلام: ترامب يعتبر أن تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن فكرة سيئة

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن استبدال رجل الأعمال الروسي المسجون لدى واشنطن فيكتور باوت، بلاعبة كرة السلة الأمريكية المسجونة في موسكو بريتني غرينير، فكرة سيئة.

نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قوله إنه "لا يعتبر تبادل باوت بغرينير فكرة جيدة جدا".

وأضاف: "كانت (غرينر) تعلم أنه لا يجب أن تذهب إلى هناك (روسيا) محملة بالمخدرات وقد اعترفت بذلك".

وتابع: "أفهم أنها اعترفت بذلك دون ضغوط كبيرة لأن هذا فعلا ما حصل".

وأردف قوله: "بالطبع هذا لا يبدو أنه تبادل ناجح أليس كذلك؟.. إنهم (في روسيا) لا يحبون المخدرات".







المصدر: "نوفوستي"