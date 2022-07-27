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الخارجية الروسية: لم نتلق طلبات اتصال بلافروف من وزارة الخارجية الأمريكية

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الخارجية الروسية: لم نتلق طلبات اتصال بلافروف من وزارة الخارجية الأمريكية
Gettyimages.ru
مبنى وزارة الخارجية الروسية
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أعلنت وزارة الخارجية الخارجية الروسية أنها لم تتلق أي طلبات من نظيرتها الأمريكية حول إجراء اتصالات بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "موسكو لم تتلق طلبات من واشنطن بخصوص إجراء اتصال هاتفي بين لافروف وبلينكن".

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وأضاف: "بصرف النظر عن التقارير الإعلامية، فإنه لم تكن هناك أي مناشدات حيال هذا الأمر".

وتابعت: "نحن نسترشد بالممارسات الدبلوماسية المعتادة وليس عبر مكبرات الصوت".

المصدر: "تاس"

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