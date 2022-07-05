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الدفاع الروسية تعلن فتح ممرين إنسانيين من ميناء ماريوبول على مدار الساعة

أخبار روسيا

الدفاع الروسية تعلن فتح ممرين إنسانيين من ميناء ماريوبول على مدار الساعة
Globallookpress
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فتح ممرين إنسانيين للسفن في بحر آزوف من ميناء ماريوبول، على مدار الساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم تهيئة الظروف اللازمة لتشغيل ممرين بحريين إنسانيين آمنين لحركة السفن في بحر آزوف على مدار الساعة للخروج من ميناء ماريوبول بطول 115 ميلا عرض ميلين باتجاه البحر الأسود".

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وأضافت أنه تم فتح ممر آخر يبلغ طوله 139 ميلا وعرضه 3 أميال في البحر الأسود.

 

المصدر: RT

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