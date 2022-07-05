الدفاع الروسية تعلن فتح ممرين إنسانيين من ميناء ماريوبول على مدار الساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فتح ممرين إنسانيين للسفن في بحر آزوف من ميناء ماريوبول، على مدار الساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم تهيئة الظروف اللازمة لتشغيل ممرين بحريين إنسانيين آمنين لحركة السفن في بحر آزوف على مدار الساعة للخروج من ميناء ماريوبول بطول 115 ميلا عرض ميلين باتجاه البحر الأسود".

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وأضافت أنه تم فتح ممر آخر يبلغ طوله 139 ميلا وعرضه 3 أميال في البحر الأسود.

المصدر: RT