أكد ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، أن نازيي قوات كييف ينشرون أسلحتهم قرب المصانع والمواقع الكيميائية في خاركوف وأوديسا ونيقولاييف، متعمدة إحداث الكوارث.

وقال ميزينتسيف إن الجماعات النازية الأوكرانية تنشر وحداتها ومعداتها العسكرية في المصانع الكيميائية عمدا، من أجل تهيئة الشروط المسبقة لظهور كوارث، قد يعاني منها آلاف المدنيين في نيقولاييف وخاركوف وأوديسا.

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية الأخرى إلى التأثير على كييف واتخاذ تدابير فعالة لمنع استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للمنشآت الكيميائية الخطرة لأغراض عسكرية".

المصدر: نوفوستي