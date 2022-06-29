الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستخدم تكتيك نازيي هتلر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المتطرفون الأوكرانيون، باستخدام تكتيك نازيي هتلر في الحرب الوطنية العظمى، يريدون حرق مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية مع سكانها.

وقال ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا: "من الاتصالات اللاسلكية التي تم اعتراضها للمتطرفين والمرتزقة الأجانب، ثبت بالدليل القاطع أن المسلحين سينفذون تكتيك الأرض المحروقة التي استخدمها النازيون خلال الحرب الوطنية العظمى عندما تقترب القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية من أفدييفكا، ويريدون محو المدينة من على وجه الأرض".

وأضاف ميزينتسيف أن "الغرض من إجراءات المتطرفين الأوكرانيين هو اتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية على منشآت البنية التحتية المدنية مع تغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، بحسب سيناريو تم وضعه بشكل مسبق".

المصدر: نوفوستي