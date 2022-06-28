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بوليانسكي: ما تم استهدافه في كريمنشوك مستودعات أسلحة واردة من الغرب وليس مركزا للتسوق

أخبار روسيا

بوليانسكي: ما تم استهدافه في كريمنشوك مستودعات أسلحة واردة من الغرب وليس مركزا للتسوق
Gettyimages.ru
دميتري بوليانسكي النائب الأول للمثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة
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أعلن دميتري بوليانسكي النائب الأول للمثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة أنه لم يتم توجيه ضربة لمركز تسوق في كريمنشوك، إنما تم استهداف مستودعات أسلحة واردة من الغرب.

وقال بوليانسكي في تصريح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في معرض تعليقه عن الأحاديث عن استهداف مركز للتسوف في كريمنشوك إنه "لم يتم توجيه ضربة له، بل إن الجيش الروسي شن ضربة بأسلحة دقيقة التوجيه على مستودعات تحوي أسلحة غربية وذخيرة وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية بالقرب من مصنع كريمنشوك للمركبات البرية".

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وأضاف أنه "تم حصر هذه الأسلحة والذخيرة في جميع أنحاء منطقة التخزين لشحنها مرة أخرى إلى التشكيلات المسلحة الأوكرانية في دونباس، واستخدامها ضد المناطق السكنية في دونيتسك ولوغانسك ومدن أخرى".

وتابع أن "الضربة الروسية منعت هذا الأمر".

 

المصدر: "تاس" 

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