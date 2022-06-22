مرتزق أمريكي يؤكد مشاركة قوات خاصة بريطانية في القتال إلى جانب قوات كييف

أكد مرتزق أمريكي يقاتل في أوكرانيا أن عناصر من القوات الخاصة للخدمة الجوية البريطانية (SAS) يشاركون في المعارك إلى جانب القوات الأوكرانية.

ونشر هذه التأكيدات الصحفي سيث هارب الذي راسل المرتزق الأمريكي عبر "تويتر".

وفي حديثه عن المشاكل العديدة للقوات الأوكرانية الناجمة عن سوء الإدارة والتنسيق، ذكر المرتزق حادثة مع جندي بريطاني.

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وقال: "يطلقون النار على بعضهم البعض باستمرار.. لقد فقدنا للتو قناصا من القوات الخاصة البريطانية SAS كان يتحرك في موقعه، لكن ناقلة الجند المدرعة الأوكرانية حولته إلى غبار، حيث لم يتم تحذير طاقمها بأنه تابع للقوات الصديقة".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "نوفوستي" عن مسؤول روسي قوله إن "20 متخصصا من الخدمة الجوية البريطانية الخاصة (SAS) تم نشرهم في منطقة لفوف غربي أوكرانيا قادمين من بولندا على الحدود.

المصدر: "نوفوستي"