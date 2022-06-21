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مرتزق أمريكي يصف جيش أوكرانيا بـ" مستشفى المجانين"

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مرتزق أمريكي يصف جيش أوكرانيا بـ
Sputnik
صورة من الأرشيف
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تحدث مرتزق أمريكي يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية عن حالات التعرض الدوري لقصف نيران صديقة في الجيش الأوكراني، ووصف هذا الوضع بـ "مستشفى المجانين" و"السيرك".

ونشر الصحفي الأمريكي سيث هارب في تويتر، مراسلات مع هذا المرتزق الذي قال: "يتعرض الناس للإصابة ويموتون بدون سبب - إنه مجرد سيرك. دخلنا في قتال لمدة ساعتين، وتبين لاحقا أننا نقاتل قوات خاصة أوكرانية، لا يمكن للعقل تصديق ذلك".

وشدد المرتزق على أنه، "لولا جهود  <...> (الاسم مخفي)، لما كنت سأشارك بتاتا في مستشفى المجانين هذا".

وأشار المرتزق إلى أنه زار العديد من أماكن القتال في أوكرانيا، وكانت استنتاجاته مخيبة للآمال.

وقال: "يمكنني القول إنه لا يوجد أي أمل للأوكرانيين إذا كانوا سيواصلون القتال بنفس الطريقة".

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المصدر: نوفوستي

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