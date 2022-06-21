مرتزق أمريكي يصف جيش أوكرانيا بـ" مستشفى المجانين"

تحدث مرتزق أمريكي يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية عن حالات التعرض الدوري لقصف نيران صديقة في الجيش الأوكراني، ووصف هذا الوضع بـ "مستشفى المجانين" و"السيرك".

ونشر الصحفي الأمريكي سيث هارب في تويتر، مراسلات مع هذا المرتزق الذي قال: "يتعرض الناس للإصابة ويموتون بدون سبب - إنه مجرد سيرك. دخلنا في قتال لمدة ساعتين، وتبين لاحقا أننا نقاتل قوات خاصة أوكرانية، لا يمكن للعقل تصديق ذلك".

An incredibly sobering account of the battle of Severodonetsk from an American volunteer with the Ukrainian army. pic.twitter.com/usxUIYfQR6 — Seth Harp (@sethharpesq) June 18, 2022

وشدد المرتزق على أنه، "لولا جهود <...> (الاسم مخفي)، لما كنت سأشارك بتاتا في مستشفى المجانين هذا".

وأشار المرتزق إلى أنه زار العديد من أماكن القتال في أوكرانيا، وكانت استنتاجاته مخيبة للآمال.

وقال: "يمكنني القول إنه لا يوجد أي أمل للأوكرانيين إذا كانوا سيواصلون القتال بنفس الطريقة".

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المصدر: نوفوستي