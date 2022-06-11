مصادر: المسلحون يطالبون بالإفراج عنهم مع الرهائن في مصنع "آزوت" في سيفيرودونتسك

أفادت وكالة نوفوستي نقلا عن مصادر مطلعة بأن المسلحين الأوكرانيين، المحاصرين في أراضي مصنع آزوت في سيفيرودونتسك يطالبون بالإفراج عنهم وتأمين خروجهم مع الرهائن.

وقال المصدر: "لقد دخلوا في مفاوضات معنا، وشرطهم هو إطلاق سراحهم إلى ليسيتشانسك المجاورة مع رهائن مدنيين. بالطبع، هذا لا يناسبنا"، مضيفا أن هناك حوالي ثلاثمائة مقاتل وأكثر من ألف مدني، منوها بأن كل سبل الخروج المحتمل للمتطرفين مسدودة.

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وفي وقت سابق، اعتبر سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، أن مطالب المتطرفين من آزوت بالخروج "غير مقبولة"، وأشار إلى أن المسلحين سيضمن لهم البقاء أحياء في حال أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتهم.

المصدر: نوفوستي