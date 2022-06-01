برلماني روسي يرجح انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون إلى روسيا في يوليو القادم

رجح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقة خيرسون إلى روسيا في وقت واحد.

وقال سلوتسكي في مقابلة مع وكالة نوفوستي: "يمكن إجراء استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خيرسون في وقت واحد".

وأضاف: "لا أستبعد أن يحدث هذا في وقت مبكر من يوليو، ولن أتكهن أين سيحدث، لكنني أفترض أن المناطق المحررة ستجري استفتاء في وقت واحد بشكل أو بآخر. سيكون هذا أمرا منطقيا".

وأضاف أن "كل ذلك يمكن أن يحدث في يوليو. ووفقا له، تمتلك روسيا موارد كافية لضمان إدراج كيانات جديدة في تكوينها".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عملية خاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير، مؤكدا على أن أولوية الجيش الروسي هي استبعاد الخسائر غير الضرورية بين السكان المدنيين، وإنقاذ سكان دونباس من قصف القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية، وتدمير البنية التحتية العسكرية للجيش الأوكراني.

ومنذ مارس من هذا العام، أصبحت خيرسون ومعظم منطقة زابوروجيه تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية. وتم تحرير مناطق كبيرة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: نوفوستي