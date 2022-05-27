برلماني روسي: يجب ألا ترفع النازية الجديدة رأسها أبدا في أوكرانيا والعالم

أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الخارجية، ليونيد سلوتسكي، أن إزالة النازية تعني تطهيرا كاملا لآوكرانيا من النازية الجديدة، مضيفا أنه لا يمكن وقف هذه العملية.

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وقال سلوتسكي خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي الذي يترأسه ابتداء من اليوم الجمعة: "إزالة النازية والقضاء الكامل عليها وتطهير الأراضي الأوكرانية من النازية الجديدة. هذه ليست عملية يمكن عكسها".

وأضاف: "لقد تم تجاوز نقطة اللاعودة. ولا يشك أحد في نزاهة الرئيس الروسي بما في ذلك المعارضة البناءة".

وشدد على أنه يجب أن يتلقى مجرمو الحرب أحكاما مناسبة حتى لا ترفع النازية الجديدة رأسها أبدا سواء في أوكرانيا أو في العالم بشكل عام. ودقق: "عندما ينتهي التحقيق ضد كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، يجب أن يتلقى هؤلاء الأشخاص عقوبة مناسبة وحكما مناسبا حتى لا تعود النازية الجديدة أبدا... ترفع رأسها على أراضي أوكرانيا، ولا في العالم على حد سواء".

المصدر: تاس