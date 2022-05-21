مفتي شمال القوقاز يقترح الاحتفال بالذكرى 1300 للإسلام في روسيا عام 2023

أشار مفتي شمال القوقاز إسماعيل بيردييف إلى أن الإسلام جاء إلى أراضي روسيا الحديثة منذ 1300 عام، لافتا إلى أنه سيكون رائعا الاحتفال بهذه المناسبة العام المقبل.

وقال بيردييف في اجتماع للجنة إقامة احتفالات الذكرى السنوية الـ 1100 لاعتماد الإسلام ديانة في مملكة البلقار على نهر الفولغا: "نشارك اليوم في جمهورية تتارستان بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في مملكة البلقار".

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وأضاف: "لكن الإسلام جاء إلى أراضي روسيا الحديثة، إلى شمال القوقاز، قبل قرنين من هذا التاريخ".

وتابع: "سيكون أمرا رائعا أن نحتفل بهذه المناسبة التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا في عام 2023 على مستوى الجمهورية".

وأكد أن "كلا تاريخي تبني الديانة الإسلامية من قبل قوميات بلادنا لا يتعارض مع بعضهما البعض".

المصدر: "نوفوستي"