توضيح من الخارجية بشأن ملابسات أحاطت بامتناع صحيفة إسبانية عن نشر مقابلة أجرتها مع ماريا زاخاروفا

أوضح قسم مختص بوزارة الخارجية الروسية ملابسات إجراء صحيفة إسبانية مقابلة مع المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، مشيرا إلى أنها تحتفظ بحقها في نشرها بعد تنصل الصحيفة.

وسردت إدارة المعلومات والصحافة في وزارة الخارجية الروسية تفاصيل الاتفاق حول إحراء المقابلة، لافتة إلى أنه "في 30 مارس من هذا العام، تلقت السفارة الروسية في مدريد طلبا لإجراء مقابلة مع المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من قبل صحيفة "إي بي سي"، وهي واحدة من أكثر الصحف تأثيرا وأقدم الصحف في إسبانيا. وقرر الجانب الروسي الرد بشكل إيجابي على هذا الطلب.

وكان أن أُبلغ في محادثة هاتفية في 13 أبريل "كبير مراسلي مكتب موسكو لوسيلة الإعلام الإسبانية المذكورة، ر. مورينو مانيويكو، من قبل موظفي إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية عن استعدادهم لتنظيم المقابلة".

وبعد ذلك "أرسل ر. مورينو مانيويكو في 14 أبريل، أسئلة الصحيفة إلى البريد الإلكتروني للمركز الصحفي التابع لوزارة الخارجية الروسية".

وجرى في 29 أبريل إرسال إجابات شاملة إلى المراسل لنقلها إلى الصحيفة. وفي نفس اليوم، أفاد رئيس مكتب التحرير الدولي لصحيفة إي بي سي، أ. رودريغيز غاريدو، بأن حجم المقابلة يتجاوز المساحة المخصصة للطباعة في الصحيفة، واقترح نشرها بالكامل في النسخة الإلكترونية من صحيفته، وعلى الورق تقليصها. وأعقب ذلك اتفاق مطول على تاريخ النشر، والذي تم تأجيله مرارا بناء على طلب المطبوعة تحت ذرائع مختلفة.

وفي مساء يوم 3 مايو، أخطرت هيئة التحرير بالقرار المتخذ: "بهذه الصيغة"، لن يتم نشر المقابلة. وكما هو متوقع، لم تكن هناك تفسيرات منطقية لهذا الأمر، لأنه من الجلي تماما أن النشر الإلكتروني ليس له حدود بالنسبة لعدد الكلمات أو الرموز أو الأحرف المطبوعة. ليس من شك في وجود رقابة غير مقنعة، لم يستطع حتى مراسل "إي-بي-سي" ر. مورينو مانيويكو، الاختلاف عليها في محادثة هاتفية.

وفي نهاية البيان، قالت الإدارة المعنية بالتواصل مع وسائل الإعلام بوزارة الخارجية الروسية: "في ظل هذه الظروف، تحتفظ إدارة المعلومات والصحافة في وزارة الخارجية الروسية بالحق في نشر المقابلة التي لم تر النور للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية مع صحيفة إسبانية باللغتين الروسية والإسبانية".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية