زاخاروفا: حوار لافروف مع صحفيين إيطاليين كان بمبادرة منهم وليس من الخارجية الروسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الحوار الذي أجرته قناة "ريتي 4" الإيطالية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كان بمبادرة من الصحفيين.

تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية هذا في قناتها على "تلغرام" جاء تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي وصف مقابلة الوزير الروسي بأنها "حصة من الدعاية السياسية".

وكتبت زاخاروفا: "أريد أن يعرف مواطنو إيطاليا الحقيقة. لأن السياسيين الإيطاليين يضللون جمهورهم. فالدعاية شيء يتم نشره بمبادرة من المتحدث.. مثل الإعلانات".

وأوضحت زاخاروفا أن مبادرة إجراء مقابلة مع لافروف جاءت من صحفيين إيطاليين، وليس من وزارة الخارجية الروسية، قائلة: "مبادرة إجراء المقابلة لم تأت من وزارة الخارجية الروسية، بل من صحفيين إيطاليين. تلقينا مئات الطلبات لإجراء مقابلات مع سيرغي لافروف وممثلي الوزارة والسفارات. وألح الصحفيون الإيطاليون، وقالوا إنهم يريدون إظهار جميع وجهات النظر. فما هي مشكلتهم؟".

وأضافت المتحدثة أن الجانب الروسي لم يجر أي تعديلات على النسخة النهائية للمقابلة، قائلة إن "الأسئلة التي طرحها مقدم البرنامج، صاغها بنفسه. لم نجر أي تعديلات على الأسئلة أو على النسخة النهائية للمقابلة".

وفي الأول من مايو بثت قناة "Rete 4" التابعة لشركة "Mediaset" التلفزيونية الإيطالية، مقابلة مع وزير الخارجية الروسي، أوضح خلالها لافروف المواقف الرئيسية لروسيا الاتحادية فيما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني، بدعم من الولايات المتحدة، "يسعى لحل جميع القضايا بمفرده" ولا يريد مواصلة المفاوضات.

كما أشار لافروف إلى المعلومات الكاذبة التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية حول ما يحدث في أوكرانيا.

وانتقد لافروف موقف روما الذي أثار استغراب موسكو، حيث قال إنه كان من الغريب رؤية كيف انتهى الأمر بروما "في طليعة أولئك الذين يتخذون ليس فقط عقوبات معادية لروسيا، بل ويطرحون أيضا مبادرات (في هذا الاتجاه) بكل طريقة ممكنة".

بالإضافة إلى ذلك تحدث لافروف حول الجذور اليهودية لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وأدولف هتلر، وحول معاداة السامية.

المصدر: تاس