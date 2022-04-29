على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.. روسيا تمدد حظر الطيران بجنوب البلاد حتى7 مايو المقبل

أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بأنه تم تمديد القيود المفروضة على استخدام الطائرات في مطارات بجنوب ووسط روسيا، إلى 7 مايو المقبل.

وجاء في موقع الوكالة: "تم تمديد نظام القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا روسيا حتى 7 مايو 2022".

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وتم التمديد في مدن، أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول وإليستا.

ولفت البيان إلى أن باقي المطارات في روسيا، بما في ذلك المطارات الدولية، تعمل بانتظام.

وتم فرض قيود على الرحلات الجوية منذ 24 فبراير، عندما شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

في نهاية أبريل، أصدر فلاديمير بوتين تعليمات للحكومة بتزويد المطارات وشركات الطيران بالإعانات المالية للتعويض عن تكاليف الرحلات الجوية الملغاة.

المصدر: نوفوستي