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الدفاع الروسية: أكثر من 2.7 مليون أوكراني يرغبون في الإجلاء إلى روسيا

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الدفاع الروسية: أكثر من 2.7 مليون أوكراني يرغبون في الإجلاء إلى روسيا
Gettyimages.ru
رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المتطرفين الأوكرانيين يواصلون استخدام المدنيين كدروع بشرية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 2.7 مليون شخص في أوكرانيا يرغبون في الإجلاء إلى روسيا.

وقال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي: "وفقا لنتائج المراقبة اليومية، تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، تلقي 7223 طلبا إضافيا (للإخلاء من أوكرانيا إلى روسيا)، وإجمالا هناك 2711319 اسما محددا وعناوين محددة في قاعدة بياناتنا من 2093 منطقة سكنية في أوكرانيا".

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وأضاف أن القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز أكثر من 4.5 مليون مدني باستخدامهم كدروع بشرية في كييف وخاركيف وسومي وأكثر من 20 مدينة أوكرانية أخرى.

وتابع أن هناك أيضا 6830 أجنبيا من 19 دولة مختلفة وطواقم 70 سفينة أجنبية لا تزال أيضا محتجزة من قبل القوميين في أوكرانيا.

المصدر: "سبوتنيك" 

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