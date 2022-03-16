لافروف: نؤكد ضرورة نزع السلاح واستئصال النازية في أوكرانيا ليستطيع جميع الناس هناك العيش بسلام
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يعقد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثاتهما في موسكو.
- لافروف: نثمن نهج أنقرة البراغماتي والمتوازن إزاء أوكرانيا وعدم انضمامها للعقوبات الغربية ضد روسيا
- لافروف: نؤكد ضرورة نزع السلاح واستئصال النازية في أوكرانيا ليستطيع جميع الناس هناك العيش بسلام
- تشاووش أوغلو: الدمار والمأساة الإنسانية في أوكرانيا تتفاقمان ويجب وضع حد لهما
- تشاووش أوغلو: ندعم المحادثات الروسية-الأوكرانية في بيلاروس
- تشاووش أوغلو: لا بد من وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات إلى ماريوبول فورا
- لافروف: لا عائق أمام عقد لقاء بوتين-زيلينسكي شرط ألا يكون لقاء لأجل اللقاء