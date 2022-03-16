 
مباشر
عاجل
لافروف: لا عائق أمام عقد لقاء بوتين-زيلينسكي شرط ألا يكون لقاء لأجل اللقاء

لافروف: نؤكد ضرورة نزع السلاح واستئصال النازية في أوكرانيا ليستطيع جميع الناس هناك العيش بسلام

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sm2n

يعقد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثاتهما في موسكو.

  • لافروف: نثمن نهج أنقرة البراغماتي والمتوازن إزاء أوكرانيا وعدم انضمامها للعقوبات الغربية ضد روسيا
  • لافروف: نؤكد ضرورة نزع السلاح واستئصال النازية في أوكرانيا ليستطيع جميع الناس هناك العيش بسلام
  • تشاووش أوغلو: الدمار والمأساة الإنسانية في أوكرانيا تتفاقمان ويجب وضع حد لهما
  • تشاووش أوغلو: ندعم المحادثات الروسية-الأوكرانية في بيلاروس
  • تشاووش أوغلو: لا بد من وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات إلى ماريوبول فورا
  • لافروف: لا عائق أمام عقد لقاء بوتين-زيلينسكي شرط ألا يكون لقاء لأجل اللقاء
إقرأ المزيد
لافروف: نثمن موقف تركيا بشأن أحداث أوكرانيا وتطبيقها لاتفاقية مونترو
لافروف: نثمن موقف تركيا بشأن أحداث أوكرانيا وتطبيقها لاتفاقية مونترو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا