مصدر: العقوبات على موسكو لن تؤثر على مشروع محطة الضبعة النووية في مصر

أكد مصدر في هيئة المحطات النووية المصرية لوكالة "تاس" الروسية أن العقوبات الغربية على موسكو لن تؤثر على مسار مشروع محطة الضبعة الكهرذرية الذي تنفذه شركة "روس آتوم" الروسية في مصر.

وقال المصدر للوكالة إن "العقوبات الأوروبية والأمريكية لن تؤثر على مسار العمل على تنفيذ هذا المشروع بأي شكل من الأشكال".

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وأضاف أن إنشاء هذه المحطة "يسير بشكل منهجي ووفق الجدول الزمني المحدد والمتفق عليه مسبقا".

المصدر: "تاس"