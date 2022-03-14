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نائب في مجلس الدوما: روسيا ستخرج من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي

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نائب في مجلس الدوما: روسيا ستخرج من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي
Sputnik Vladimir Trefilov
نائب مجلس الدوما، ورئيس الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا PACE/ بيوتر تولستوي
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أعلن النائب في مجلس الدوما، ورئيس الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا PACE، بيوتر تولستوي، أن روسيا سوف تخرج قريبا من اتفاقيتها مع المنظمة.

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وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال تولستوي إن الوفد الروسي لم يعد يشارك في أعمال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أحد الأجهزة القانونية للمجلس الأوروبي، وهي منظمة دولية مكرسة لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أضاف أن روسيا لم تعد تشارك كذلك في الهيئات الأخرى للمجلس الأوروبي، وربما تخرج من اتفاقيتها مع المنظمة وتنسحب منها.

وكان عضو مجلس الاتحاد، وعضو الوفد الروسي لأعمال الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، ألكسندر باشكين، قد أعلن في وقت سابق عن تعليق الوفد الروسي لعمله في الجمعية.

وردا على سؤال حول مدفوعات العضوية السنوية، قال تولستوي إن الجانب الروسي لم يحول بعد اشتراكه السنوي في الجمعية.

المصدر: نوفوستي

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