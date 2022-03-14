وزير الاقتصاد الروسي: عدد كبير من الشركات الأجنبية سيعود إلى روسيا

شدد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف على أن عددا من الشركات الأجنبية سيعود للعمل في روسيا، وذلك بعد إعلان مجموعة شركات أجنبية خروجها من روسيا بعد فرض الغرب عقوبات.

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وأشار الوزير الروسي إلى أهمية أن يحافظ الاقتصاد الروسي على طابع السوق من أجل تجنب تراجع النشاط الاقتصادي والقدرة على التعافي بسرعة في ظل الظروف الحالية، وقال: "من المهم للغاية في ظل الوضع الحالي، في مواجهة مثل هذه التقلبات في كل من الأسعار العالمية وسعر الصرف، الحفاظ على مرونة التسعير القصوى".

وفيما يلي أبرز التصريحات التي أدلى بها الوزير الروسي لوكالة "نوفوستي":

- من المهم للاقتصاد الروسي الحفاظ على طابع السوق من أجل تجنب الانكماش في النشاط الاقتصادي والقدرة على التعافي بسرعة،

- من المهم للسلطات الحفاظ على أقصى مرونة في الأسعار في روسيا، فالضغط المفرط على الشركات المصنعة محفوف بالمخاطر،

- قد تعرض الحكومة الروسية تخفيضا مؤقتا لرسوم الاستيراد على منتجات معينة لدعم الأعمال التجارية.

وفرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عقوبات على موسكو بعد أن أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية دونباس، وجاءت العملية بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

ومع إعلان العقوبات الغربية قررت مجموعة من الشركات الأجنبية مغادرتها السوق الروسية، من جتهها أكدت الحكومة الروسية أنها ستقدم دعما للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الغربية، والتي طالت البنك المركزي الروسي.

المصدر: نوفوستي