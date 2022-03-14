مسوؤل أوروبي: الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

أشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الاثنين، إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا لمواصلة الضغط عليها.

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وصرح المسؤول الأوروبي بأن أولى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حول أوكرانيا تم إعدادها بأقل قدر من الضرر لأوروبا، وأكد أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا لمواصلة الضغط عليها.

وقال ميشيل في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" نشرت اليوم: "قمنا بمعايرة العقوبات الأولى بحيث تكون أكثر إيلاما (للسلطات الروسية) وأقل تأثيرا بالنسبة لنا (الاتحاد الأوروبي). يجب أن نواصل ضغطنا لتغيير ميزان القوى. لدينا عقوبات إضافية أخرى في الجعبة".

ولم يحدد ميشيل الإجراءات الجديدة التي يفكر فيها الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن أوروبا "حتى الآن" تمكنت من "مفاجأة" موسكو.

وفرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عقوبات على موسكو بعد أن أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية دونباس، وجاءت العملية بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

من جتهها أكدت الحكومة الروسية أنها ستقدم دعما للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الغربية، والتي طالت البنك المركزي الروسي.

المصدر: نوفوستي