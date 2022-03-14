 
مباشر

مسوؤل أوروبي: الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

مال وأعمال

مسوؤل أوروبي: الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sld2

أشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الاثنين، إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا لمواصلة الضغط عليها.

إقرأ المزيد
وزارة المالية الروسية تحدد إجراء سداد الديون المقومة بالعملة الأجنبية
وزارة المالية الروسية تحدد إجراء سداد الديون المقومة بالعملة الأجنبية

وصرح المسؤول الأوروبي بأن أولى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حول أوكرانيا تم إعدادها بأقل قدر من الضرر لأوروبا، وأكد أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا لمواصلة الضغط عليها.

وقال ميشيل في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" نشرت اليوم: "قمنا بمعايرة العقوبات الأولى بحيث تكون أكثر إيلاما (للسلطات الروسية) وأقل تأثيرا بالنسبة لنا (الاتحاد الأوروبي). يجب أن نواصل ضغطنا لتغيير ميزان القوى. لدينا عقوبات إضافية أخرى في الجعبة".

ولم يحدد ميشيل الإجراءات الجديدة التي يفكر فيها الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن أوروبا "حتى الآن" تمكنت من "مفاجأة" موسكو.

وفرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عقوبات على موسكو بعد أن أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية دونباس، وجاءت العملية بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

من جتهها أكدت الحكومة الروسية أنها ستقدم دعما للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الغربية، والتي طالت البنك المركزي الروسي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا