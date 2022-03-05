71 % من الروس يؤيدون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أظهر استطلاع أجراه المركز الروسي للرأي العام أن 70% من المواطنين مؤمنون بسير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بالاتجاه الصحيح، ويؤيدونها.

كما أكد الاستطلاع أن 84% من الروس يثقون بالجيش الروسي وقدرته على تنفيذ المهام المنوطة به.

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وأشار إلى أن 46% من المواطنين يعتقدون أن العملية ضرورية لحماية روسيا ومنع نشر قواعد "ناتو" في أوكرانيا، و18% منهم يعتبرونها هامة لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من القصف الأوكراني المتواصل.

المصدر: "سبوتنيك"