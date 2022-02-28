استطلاع: 68% من الروس يؤيدون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي أن 68% من الروس يؤيدون قرار الرئيس فلاديمير بوتين إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

ووفقا للاستطلاع الذي نشر اليوم على موقع المركز فإن 68% من المواطنين الروس يؤيدون القرار، و22% لا يؤيدونه، و10% وجدوا صعوبة في حسم موقفهم تجاهه.

إقرأ المزيد

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

المصدر: تاس