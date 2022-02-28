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واشنطن: طرد الدبلوماسيين الروس جاء نتيجة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم"

أخبار روسيا

واشنطن: طرد الدبلوماسيين الروس جاء نتيجة لممارستهم
Gettyimages.ru
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك
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أعلنت واشنطن أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم"، وهو ما اعتبرته روسيا انتهاكا فظا وخطوة عدائية جديدة ضدها.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال في مؤتمر صحفي: "تلقيت معلومات تفيد بأن سلطات الولايات المتحدة اتخذت إجراءات عدائية جديدة تجاه البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، وانتهكت بشكل فظ التزاماتها كدولة مستضيفة".

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وأضاف أنهم "أعلنوا 12 شخصا من موظفي البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطلبت منهم المغادرة حتى الـ7 من مارس".

المصدر: "أ ف ب" + RT

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