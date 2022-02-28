نيبينزيا: الولايات المتحدة طلبت مغادرة 12 دبلوماسيا روسيا حتى 7 مارس

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة أعلنت 12 دبلوماسيا روسيا لدى الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم الأراضي الأمريكية.

وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "تلقيت معلومات حول أن سلطات الولايات المتحدة اتخذت إجراءات عدائية جديدة تجاه البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، وانتهكت بشكل فظ التزاماتها كدولة مستضيفة".

وتابع قائلا إنهم "أعلنوا 12 شخصا من موظفي البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبت بمغادرتهم البلاد بحلول 7 مارس"، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن موظفين دبلوماسيين.

وتعليقا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال نيبينزيا إن روسيا لا تشعر "بالعزلة" على الساحة الدولية، لأن "هناك دولا كثيرة تتفهم الموقف الروسي وما نقوم به".

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت في 24 فبراير الجاري.

المصدر: تاس