 
مباشر

موسكو: فرض أي عقوبات جديدة سيستدعي ردّنا

أخبار روسيا

موسكو: فرض أي عقوبات جديدة سيستدعي ردّنا
Gettyimages.ru
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sax0

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أن فرض أي عقوبات على موسكو لن يضر بروسيا وحدها، وسيستدعي الرد عليها.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمناسبة انطلاق فترة رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي، أشار نيبينزيا إلى أن روسيا تعلمت كيفية التعايش مع مبدأ فرض العقوبات.

إقرأ المزيد
موسكو: كييف لم تخط خطوة واحدة لتنفيذ اتفاقات مينسك
موسكو: كييف لم تخط خطوة واحدة لتنفيذ اتفاقات مينسك

وتمنى على الغرب أن يتحلى بالمنطق بما يكفي لعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة، لأنها "ستستدعي ردا جوابيا من روسيا".

وردا على سؤال حول التهديدات الغربية بفرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، قال: "بالطبع سنرد".

ولفت إلى أن روسيا تعرضت لعقوبات مختلفة في كثير من الأحيان لدرجة أنها لم تعد تحصيها.

وأضاف: "الأمر الأكثر إثارة للسخرية هو أنهم يتحدثون الآن عن عقوبات قبل حدوث أي شيء.. يتحدثون عن عقوبات وقائية".

وذكّر بأن روسيا لطالما أشارت إلى أن أوكرانيا لا تمتثل لاتفاقيات مينسك، بينما موسكو هي التي "تعاقب".

 

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: واشنطن تجاهلت الهواجس الروسية الرئيسية للضمانات الأمنية