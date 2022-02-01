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موسكو: كييف لم تقم بأي خطوة نحو تنفيذ اتفاقات مينسك

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موسكو: كييف لم تقم بأي خطوة نحو تنفيذ اتفاقات مينسك
Globallookpress Lev Radin
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن السلطات الأوكرانية لم تقم بأي خطوة نحو تنفيذ اتفاقات مينسك لتسوية النزاع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بمناسبة انطلاق فترة رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي، إنه "للأسف وعلى الرغم من تصريحات سلطات كييف بأنها ملتزمة بالتسوية، إلا أنها لم تقم بأي خطوة نحو تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات مينسك".

وتابع: "نعتقد أنه يجب تركيز اهتمام المجتمع الدولي على هذه القضية"، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية تتحدث عن "استحالة تنفيذ اتفاقات مينسك، وهذا يعني أنها لن تقدم على ذلك".

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وفي معرض حديثه عن المقترحات الروسية للضمانات الأمنية في أوروبا، قال نيبينزيا إنه "من غير الصحيح ربطها بالوضع في أوكرانيا، مثلما يفعل شركاؤنا الغربيون"، مضيفا أن "قضايا الأمن في أوروبا لا تقتصر على الوضع حول أوكرانيا فحسب".

وأشار نيبينزيا إلى أن الغرب يحاول تقديم روسيا على أنها طرف في اتفاقيات مينسك، ويطالبها بتنفيذها، بينما تخلو الاتفاقيات من أي ذكر لروسيا، وكل الالتزامات تخص كييف ودونباس.

وأضاف: "نحث زملاءنا الأمريكيين على التأثير في أتباعهم الأوكرانيين، لكن الرؤية الأمريكية لاتفاقيات مينسك والوضع حول أوكرانيا تبدو للأسف مشوهة أكثر مما هو لدى الزملاء في رباعية نورماندي".

المصدر: تاس

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